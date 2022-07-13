7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/7/2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فيتوريا يبدأ مهمته مع منتخب مصر بحضور قمة الأهلى والزمالك، والأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري ، والزمالك يحافظ على صدارة الدورى بهدف حسام عبد المجيد فى مرمى المقاولون.

فيتوريا يبدأ مهمته مع منتخب مصر بحضور قمة الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مساء أمس رسميا تعيين البرتغالى روى فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر، فى الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات، حيث يصل فيتوريا القاهرة الأسبوع المقبل ويحضر مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر.

الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري

حقق الأهلي فوزا مستحقا على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.

نجح نادي الزمالك في الحفاظ علي صدارة ترتيب جدول الدورى بعد فوزه علي المقاولون العرب بهدف نظيف احرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36

بيراميدز يعود أمام الطلائع فى +90 ويتعادل 2-2 ويحافظ على وصافة الدورى.. فيديو