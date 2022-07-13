شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء.. الزمالك يحافظ على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ نادي الزمالك علي تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق البنك الأهلى نظيره غزل المحلة، والتقى بيراميدز مع طلائع الجيش، وواجه الزمالك فريق المقاولون العرب، وفى الختام لعب الأهلى مع فيوتشر.

الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري

حقق الأهلي فوزا مستحقا على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 54 نقطة بينما جاء فريق بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 50 نقطة و حصد الاهلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة و فى المركز الرابع فريق فيوتشر برصيد 39 نقطة.



