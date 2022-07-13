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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق البنك الأهلى نظيره غزل المحلة، والتقى بيراميدز نظيره طلائع الجيش، وواجه الزمالك فريق المقاولون العرب، وفي الختام لعب الأهلى مع فيوتشر.
الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري
حقق الأهلي فوزا مستحقا على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.