شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 12 / 7 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق البنك الأهلى نظيره غزل المحلة، والتقى بيراميدز نظيره طلائع الجيش، وواجه الزمالك فريق المقاولون العرب، وفي الختام لعب الأهلى مع فيوتشر.

الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري