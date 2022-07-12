شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُسقط فيوتشر برباعية فى أول انتصار مع سواريز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي فوزا مستحقا على فيوتشر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز بعدما تعادل مع الجونة في المباراة السابقة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

بدأ الأهلي المباراة بضغط من بداية المباراة وهدد أفشة مرمى فيوتشر في الدقيقة الثانية بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود جنش، وشهدت الدقيقة الخامسة شكوى طاهر محمد من شد في العضلة الخلية وغادر الملعب رفقة طبيب الأهلي وشارك أحمد عبد القادر بدلا منه في الدقيقة السابعة.

وأنقذ محمود جنش مرمى فيوتشر من فرصة محققة للأهلي في الدقيقة التاسعة عن طريق صلاح محسن الذي سدد تصويبة أرضية من داخل منطقة جزاء فيوتشر ولكن أبعدها جنش إلى خارج المنطقة، كما اشتكى محمد هاني من آلام في العضلة الأمامية ليتم تغييره في الدقيقة 17 ويشارك كريم فؤاد بدلا منه.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من متابعته لهجمة خطيرة للأهلي بدأت من تصويبة عمرو السولية ومتابعة محمد عبد المنعم، ورغم استدعاء غرفة الفار للحكم محمد الحنفي بداعي وجود مخالفة على محمد عبد المنعم في بداية اللعبة ولكن الحكم أكد الهدف.

وأنقذ علي معلول فرصة هدف مؤكد لفيوتشر في الدقيقة 28 من رأسية محمد فاروق ولكن أبعدها عن المرمى وحولها إلى ركنية، وأهدر عبد القادر فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 33 بعدما راوغ لاعب فيوتشر على حدود منطق الجزاء وسددها قوية ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى جنش وابتعدت عن المرمى.

واحتسب الحنفي ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 40 نتيجة عرقلة حسام حسن من قبل جوناثان نجويم، وتقدم علي معلول لتسديدها وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعدما سدد الكرة على يسار جنش.

وسجل الأهلي الهدف الثالث عن طريق أفشة من متابعته لعرضية كريم فؤاد في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع بعدما وصلته لمسة سحرية من حسام حسن وصوبها بقوة في الشباك، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأجرى فيوتشر تعديلا على التشكيل بنزول محمد رضا بوبو بدلا من محمود شعبان، وحاول فيوتشر العودة للمباراة ولكن يقظة الأهلي حرمته من تسجيل هدف في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، وأهدر السولية فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 56 من هجمة منظمة نجح خلالها في اختراق دفاع فيوتشر.

وسجل أحمد عبد القادر الهدف الرابع في الدقيقة 59 من هجمة منظمة من سيمفونية، ودفع فيوتشر بمروان محسن بدلا من محمد فاروق في الدقيقة 63، وبعدها دفع بمصطفى البدري بدلا من غنام محمد في الدقيقة 66، وأجرى الأهلي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 67 بنزول ياسر إبراهيم واليو ديانج ومحمد فخري بد من محمد عبد المنعم وأفشة وحمدي فتحي.

وأجرى فيوتشر تغييرا جديدا بنزول أيمن الصفاقسي في الدقيقة 70 بدلا من أحمد عاطف، وسدد حسام حسن تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71 وتصدى لها جنش وتابعها صلاح محسن ولكن سددها في الشباك من الخارج.

وتحصل فيوتشر على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 83 وسددها أحمد رفعت ولكنها ارتطمت بالحائط وعادت إلى مصطفى البدري التي سددها قوية ولكنها فوق العارضة، ولعب مروان محسن رأسية خطيرة في الدقيقة 90 ولكن أمسك بها الشناوي وحافظ على نظافة شباكه، واستمرت المباراة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد شريف واليو ديانج وعلي لطفي وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وزياد طارق ومحمد فخري.

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود جنش في حراسة المرمى، محمود شعبان - سعد سمير - محمود مرعي – جوزيف جوناثان في الدفاع، عمر كمال - محمد فاروق – غنام محمد – كريم نيدفيد – أحمد رفعت في الوسط، أحمد عاطف في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء: محمد طارق - مروان صحراوي - محمود رزق – مروان طه – أيمن الصفاقسي – مصطفى البدري – محمد رضا – عبد الرحمن أشرف – عربي بدر.