شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: عقوبة مالية تنتظر أحمد على عقب إهدار ركلة الجزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أنه سوف تتم معاقبة أحمد على مهاجم الفريق ماديا عقب إهدار ركلة الجزاء أمام الزمالك اليوم، قائلا: "عاقبت أحمد علي بعد إضاعته لركلة الجزاء باستبداله، خاصة أنه طالب أي لاعب سيسدد ركلة جزاء لا بد وأن يسدد الكرة بقوة، مضيفا أنه ستتم معاقبة أحمد علي ماديا بسبب رعونته في تسديد ركلة الجزاء، واللاعب كان رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء، ومحمد سمير كان الثاني لكنه كان بديلا وقتها".

وأهدر أحمد على ركلة جزاء لفريق المقاولون العرب فى المباراة التى جمعت فريقه أمام الزمالك منذ قليل، وإضاعة فرصة تحقيق التعادل عقب تصدى الحارس محمد عواد للكرة.

وأوضح محمد عودة خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء قائلا: "استغلينا فترة الراحة قبل اللقاء لتجهيز اللاعبين"، موضحا أنه عمل على غلق المساحات أمام أجنحة الزمالك وفي العمق في الوقت الذي أهدر فيه لاعبوه فرصا عديدة خلال الشوط الأول، وتحدث مع اللاعبين قبل المباراة بشأن تخوفه من الكرات الثابتة، ومن أخطاء لاعبيه التي قد تساعد الزمالك على خطف نقاط اللقاء.

ونجح الزمالك فى الحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدورى بعد فوزه علي المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة، التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى، ليصل الزمالك للنقطة 54 في صدارة الدورى.