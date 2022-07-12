شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نحارب لتحقيق الفوز فى كل مباراة وعقوبة كهربا درس للاعب والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الانتصار على المقاولون العرب مهم، خاصة أنه جاء بعد راحة دامت 13 يومًا تقريبا.

وأعرب أمير مرتضى فى تصريحات له عن سعادته بالمستويات التي قدمها الفريق، مؤكداً أن أداء الزمالك تحسن اليوم عن المباريات السابقة.

وشدد أمير مرتضى: "أخذنا عهدا على أنفسنا بأن نحارب على كل مباراة ولن نتحدث عن حجج أو مبررات، وقميص الزمالك له قوة خاصة، بصرف النظر عن المتواجدين في الفريق".

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: "كل المباريات المقبلة سنخوضها لتحقيق الفوز، ولدينا ثقة في اللاعبين الشباب، وأتمنى أن تكون السياسة في الفترة المقبلة هي دعمهم، وسيكون لهم دور مع الفريق في المستقبل".

وأكد أمير مرتضى أن نادي الزمالك قوي ويعلم كيف يحصل على حقوقه، وأنه كانت لديهم ثقة في قضية محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال أمير مرتضى: "كهربا خسر قضيته في فيفا والمحكمة الرياضية، ورفضنا كافة الحلول الودية، ونتمسك بالحصول على مستحقاتنا لدى اللاعب دفع واحدة".

وشدد أمير مرتضى: "ما حدث سيكون بمثابة العبرة لأي لاعب قبل أن يهرب من ناديه، ولأي نادٍ يحاول أن يدفع أي لاعب للهروب".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب.