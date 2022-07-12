شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أفشة يتقدم للأهلى على فيوتشر فى الدقيقة 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز محمد مجدى " أفشة " مهاجم فريق الأهلى هدف التقدم بمرمى فيوتشر في الدقيقة 23 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز المباراة بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى .. محمد الشناوي

في الدفاع .. علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني .

في خط الوسط .. حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة .

في الهجوم .. حسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد.

بينما يخوض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر المباراة بتشكل كالتالى :

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، محمود شعبان

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد ، أحمد رفعت ، عمر كمال عبدالواحد

خط الهجوم: أحمد عاطف ، محمد فاروق .







































































































































































