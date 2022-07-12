شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يضيف الهدف الرابع بمرمى فيوتشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أحمد عبد القادر مهاجم فريق الاهلى من أحراز الهدف الرابع في الدقيقة 59 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز المباراة بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد.

بينما يخوض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر المباراة بتشكل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، محمود شعبان.

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد، أحمد رفعت، عمر كمال عبدالواحد.

خط الهجوم: أحمد عاطف، محمد فاروق.



























