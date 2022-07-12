تاكيس جونياس: بيراميدز خسر نقطتين أمام الطلائع فى منافسته على الدورى

القاهرة - سامية سيد - قال اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لنادى بيراميدز، إن الفريق خسر نقطتين بالتعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لكل منهما، ولكن فى المقابل هو سعيد بشخصية اللاعبين، والعودة من التأخر بهدفين إلى تعادل والاقتراب من الفوز، وهو ما يعنى أن الفريق اكتسب شخصية قوية ومع توالى المباريات ستكون الأمور أفضل.

وشدد تاكيس فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى بعد المباراة على أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء فى المواجهة خاصة فى الهدفين، ولكن الشخصية الكبيرة ظهرت فى اللحظات الأخيرة وكان الفريق قريبا من تحقيق الفوز، ويرد تهنئة اللاعبين على هذه الشخصية القوية، وفى المرحلة المقبلة ستكون الأمور أفضل، ومع توالى المواجهات ستخسر جميع الفرق النقاط والدورى ما يزال طويلا.

وأكد أن إضاعة الوقت من المنافسين هو أسوأ شيء فى الدورى المصري، والغريب أن أى فريق يتقدم فى النتيجة يتعمد إضاعة الوقت، ولا بد من تطوير المنظومة وعقلية اللاعبين وضرورة التعامل طوال الدقائق باللعب القوي، مشيرا إلى أن الدورى لا يزال طويلا، وهناك مواجهات مباشرة مع المنافسين سيعمل على الفوز بها من أجل الاستمرارية فى المنافسة بالدورى وكذلك الكأس الذى تأهل فيه للمرحلة المقبلة.

وتعادل فريقا بيراميدز وطلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش عن طريق فيكتورى بينيانجا بالدقيقة 42 عقب الانفراد بالحارس أحمد الشناوى ليسديدها بشباك بيراميدز، بينما عزز على الفيل لاعب الفريق بالهدف الثانى بالدقيقة 57 من علامة الجزاء، وقلص فريق بيراميدز الفارق بإحراز دودو الجباس هدف فريقه بالدقيقة 80، وخطف حسين السيد هدف التعادل لفريقه بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 50 محتلا المركز الثانى.