شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يهزم الكاميرون ويصعد لربع نهائى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب المغربي الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني نور الدين بوحديني، على نظيره الكاميروني بنتيجة 35 - 28، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال رقم 25، التي تستضيفها مصر من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بنتيجة 18 - 14، قبل أن يحافظ على تقدمه ويحصد نقاط المباراة التي جمعت بين المنتخبين على صالة أكتوبر الدولية.

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب المغربي الصعود لربع النهائي رفقة شقيقه المصري، على أن تحدد مواجتهما والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء غد الأربعاء متصدر المجموعة. وحصل علوي مهدي لاعب المنتخب المغربي على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وكان الفراعنة قد اكتسحوا المنتخب الكاميروني أمس بنتيجة 40 - 17.

يشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى فى ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.