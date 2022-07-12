شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرأس الأخضر يهزم نيجيريا ويصعد لربع نهائى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الرأس الأخضر الأول لرجال كرة اليد على نظيره النيجيري بنتيجة 35 - 29، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 25 لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، على صالتي مجمع الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة، والموهبة لكأس العالم 2023 بالسويد وبولندا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر بنتيجة 19 - 15، قبل أن يحافظ على تقدمه ويحصد نقاط المباراة التي جمعت بين المنتخبين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وبهذه النتيجة ضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل لربع النهائي قبل مواجهة المنتخب التونسي غدا على أن تحدد مواجتهما متصدر المجموعة، وحصل برونو لانديم لاعب الرأس الاخضر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

يذكر أن منتخب الرأس الأخضر كان خامس المتأهلين عن القارة الأفريقية لنسخة المونديال الماضية بمصر عام 2021، لكنه لم يكمل البطولة بسبب إصابة عد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وتتأهل المنتخبات الخمس الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.