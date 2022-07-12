شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يوجه الشكر لمجلس الزمالك ويؤكد: هدفنا إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعاته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب المقاولون العرب، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال محمد عواد: "أقدم التهنئة أولا لمجلس إدارة الزمالك ولاعبي الفريق الرجال على ما أظهروه من تماسك ورغبة على تحقيق الفوز".

وأضاف محمد عواد فى تصريحات له: "أتوجه بشكر خاص لجماهير الزمالك العظيمة على دعمها ومساندتها للفريق بصفة عامة ولي أنا بصفة خاصة خلال فترات طويلة لم أشارك خلالها في مباريات فريقي".

وشدد عواد: "هناك عدد من المباريات نسعى لحصد الفوز بهم جميعا لحصد لقب الدوري وإسعاد جماهير الزمالك المساندة دائمًا لنا".

ووجه محمد عواد شكر خاص لأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، قائلًا: "أكثر من كان يدعمني خلال الفترات الأخيرة".