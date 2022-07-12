شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: أمامنا 10 مباريات فى الدوري تحتاج مجهودا أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الشوط الأول لمباراة فريقه أمام المقاولون العرب لم يكن جيدا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الزمالك استحق الفوز في المباراة على مجمل الـ90 دقيقة، كما أن ركلة الجزاء التي احتسبت للمقاولون العرب في نهاية الشوط الأول كانت قادرة على تغيير مجريات اللقاء، ولكن محمد عواد تألق وتصدى لها ببراعة".

وأضاف جوسفالدو فيريرا أن الزمالك أهدر فرصا عديدة في الشوط الثاني لزيادة رصيده من الأهداف، موضحاً أن الفريق أمامه 10 مباريات مقبلة بخلاف نهائي الكأس، وسيكون الزمالك مطالبا بمجهود أكبر في الفترة المقبلة.

وتابع جوسفالدو فيريرا أن الفريق يعاني في بعض الأحيان من الغيابات سواء للإيقاف أو الإصابات، وشدد على أن الزمالك افتقد الفترة الماضية العديد من اللاعبين في منطقة وسط الملعب.

وهنأ فيريرا حسام عبد المجيد مدافع الفريق على تسجيل هدف الفوز، موضحا أن نفس اللاعب تسبب في ركلة الجزاء التي احتسبت ضد الزمالك ولكن محمد عواد أنقذ الفريق وتصدى لها.

وانتقد المدير الفني لفريق الزمالك حالة أرضية ملعب استاد القاهرة، وشدد على أن "نجيلة" الملعب الجيدة تساعد اللاعبين على تقديم كرة قدم جيدة، وطالب بضرورة صيانة الملعب سريعا.

وشدد جوسفالدو فيريرا أن الزمالك بطل الدوري حاليا، ولكن بعض اللاعبين ينسون ذلك، ويجب أن يكون تصرفات وأداء اللاعبين على أساس أنهم الأبطال.

وأكد المدير الفني على صعوبة مباراة غزل المحلة المقبلة، وشدد على أنه الزمالك سيسعى للسيطرة على اللقاء والتسجيل من أجل تحقيق الفوز، وأضاف أنه من المهم عدم استقبال فريقه لأهداف.

وشدد فيريرا على أن التوازن بين الدفاع والهجوم مطلوب، لأن الدفاع الجيد فن، والهجوم الجيد فن، وأوضح أن أي فريق يرغب في الفوز يجب ألا يستقبل أهداف.