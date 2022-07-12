شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المغرب يؤازر منتخب بلاده أمام الكاميرون بأمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد التازي، سفير المملكة المغربية، على حضور مباراة الكاميرون والمغرب في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري.

وحضر "التازي" إلى صالة أكتوبر الدولية والتي تحتضن مواجهة المغرب والكاميرون المقامة حاليا بين المنتخبين.

وكان منتخب الكاميرون خسر أمس أمام الفراعنة بنتيجة 40 - 17، فيما يلتقى المنتخب المغربي مساء الغد مع المنتخب المصري في ختام منافسات دور المجموعات.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى فى ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.