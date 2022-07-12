شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري: فوز الزمالك على المقاولون بسبب إصرار اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أكد الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن فوز فريقه اليوم على حساب المقاولون العرب هو الأهم.

وقال سيف الدين الجزيري فى تصريحات له: "الزمالك مر بفترة توقف طويلة، والفوز كان مهما فى أول مباراة عقب نهاية فترة التوقف وهذا ما تحقق بفضل إصرار اللاعبين على ذلك".

وتحدث الجزيري عن سبب ارتفاع مستواه الفني خلال الفترة الأخيرة قائلا: "الأمر يعود لثقة الجهاز الفني في قدراتي ودعم ومساندة مجلس الإدارة لي، ودعم زملائي داخل وخارج المستطيل". واختتم المهاجم الدولي لمنتخب تونس تصريحاته قائلا: "نركز في كل مباراة نخوضها، وهدفنا هو الفوز دائما".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة.‎