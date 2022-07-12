شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يتقدم على فيوتشر بتوقيع أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأهلي على فيوتشر بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري.

بدأ الأهلي المباراة بضغط من بداية المباراة وهدد أفشة مرمى فيوتشر في الدقيقة الثانية بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود جنش، وشهدت الدقيقة الخامسة شكوى طاهر محمد من شد في العضلة الخلية، وغادر الملعب رفقة طبيب الأهلي، وشارك أحمد عبد القادر بدلا منه في الدقيقة السابعة.

وأنقذ محمود جنش مرمى فيوتشر من فرصة محققة للأهلي في الدقيقة التاسعة عن طريق صلاح محسن الذي سدد تصويبة أرضية من داخل منطقة جزاء فيوتشر، ولكن أبعدها جنش إلى خارج المنطقة، كما اشتكى محمد هاني من آلام في العضلة الأمامية ليتم تغييره في الدقيقة 17 ويشارك كريم فؤاد بدلا منه.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من متابعته لهجمة خطيرة للأهلي بدأت من تصويبة عمرو السولية ومتابعة محمد عبد المنعم، ورغم استدعاء غرفة الفار للحكم محمد الحنفي بداعي وجود مخالفة على محمد عبد المنعم في بداية اللعبة ولكن الحكم أكد الهدف.

وأنقذ علي معلول فرصة هدف مؤكد لفيوتشر في الدقيقة 28 من رأسية محمد فاروق، ولكن أبعدها عن المرمى وحولها إلى ركنية.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد شريف وأليو ديانج وعلي لطفي وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وزياد طارق ومحمد فخري.

ويتكون تشكيل فيوتشر من: محمود جنش في حراسة المرمى، محمود شعبان - سعد سمير - محمود مرعي – جوزيف جوناثان في الدفاع، عمر كمال - محمد فاروق – غنام محمد – كريم نيدفيد – أحمد رفعت في الوسط، أحمد عاطف في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء: محمد طارق - مروان صحراوي - محمود رزق – مروان طه – أيمن الصفاقسي – مصطفى البدري – محمد رضا – عبد الرحمن أشرف – عربي بدر.



































































































































































