بهدف في شباك المقاولون.. الزمالك يحصد 3 نقاط هامة في مهمة الحفاظ على لقب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوز هام على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد مدافع الزمالك الشاب حسام عبد المجيد في الدقيقة 37 بعد تلقيه كرة عرضية من أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، نجح محمد عواد حارس الزمالك في التصدي لركلة جزاء سددها أحمد علي لاعب المقاولون.

وبهذه التيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 54 متصدراً جدول الدوري المصري، فيما يتجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 محتلاً المركز الـ 16.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد في حراسة المرمى

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف إبراهيم " اوباما" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة وعمر السعيد .

وبدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد وفاروق كابوري ومحمود عزت وحسن الشامي

خط الوسط: محمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وباسم علي وكريم مصطفى في الوسط

خط الهجوم: لويس ادواردو وأحمد علي

وتواجد على دكة البدلاء، محمود أبو السعود وأحمد عبد العزيز ومحمد سمير ومحمد مجلي وأحمد كابوريا وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد داوود وعمر بسام وامادو نياص.