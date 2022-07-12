شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والجهاز الفنى يحتفلون مع الجماهير بالفوز على المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفنى على التوجه للجماهير المتواجدة باستاد القاهرة، عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب للاحتفال بالفوز الذى حققه الأبيض في مباراة اليوم.

وهتفت الجماهير للاعبي الفريق، ووجهت تحية خاصة لمحمد عواد الذي تألق في مباراة اليوم وتصدى لركلة جزاء في المباراة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب.