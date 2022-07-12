شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك فى الحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدورى بعد فوزه علي المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة، التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى، ليصل الزمالك للنقطة 54 في صدارة الدورى.

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري والمقامة على استاد القاهرة، بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بضغط أملا في إحراز هدف التقدم ، إلا أن دفاع المقاولون حال دون هذا، في المقابل فإن لاعبي المقاولون حاولوا احراز هدف التقدم الا ان دفاع الزمالك كان بالمرصاد ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 37 نجح حسام عبد المجيد مدافع الزمالك في إحراز هدف التقدم من ركلة ركنية ، يضع بها الزمالك في المقدمة ، وتشهد الدقيقة 44 من عمر المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح لويس ادوارد مهاجم المقاولون العرب ولكن احمد علي مهاجم المقاولون يضعها بسهولة في يد محمد عواد حارس مرمي الزمالك لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني من مباراة الزمالك والمقاولون العرب بهجوم مكثف من جانب لاعبي الزمالك املا في احراز الهدف الثاني وزيادة فارق الأهداف بعجد انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

فى المقابل حاول لاعبو المقاولون إحراز هدف التعادل ولكن دون فاعلية وخطورة حقيقة على مرمى محمد عواد، في حين كان لاعبو الزمالك هم الأخطر في بداية الشوط الثاني ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة.

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب ولا تزال النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

لاعبو المقاولون العرب حاولوا بكل جهد إحراز هدف التعادل إلا أن يقظة دفاع الزمالك ومن خلفهم محمد عواد حارس المرمي حالت دون ذلك، في المقابل حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم الثاني لتأمين الفوز الا انهم فشلوا ليستمر تقدم الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة.

وحاول لاعبو المقاولون إحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة إلا أن هجمات ذئاب الجبل لم تكن على قدر كافٍ من التركيز لإحراز التعادل، وينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف.