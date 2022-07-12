شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود أمام الطلائع فى +90 ويتعادل 2-2 ويحافظ على وصافة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا بيراميدز وطلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش عن طريق فيكتوري بينيانجا بالدقيقة 42 عقب الانفراد بالحارس أحمد الشناوى ليسديدها بشباك بيراميدز، بينما عزز على الفيل لاعب الفريق بالهدف الثانى بالدقيقة 57 من علامة الجزاء، وقلص فريق بيراميدز الفارق بإحراز دودو الجباس هدف فريقه بالدقيقة 80، وخطف حسين السيد هدف التعادل لفريقه بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 50 محتلا المركز الثانى.

وجاءت أحداث اللقاء سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت هجمات فريق طلائع الجيش عن طريق كل من فيكتوري بينيانجا ورجب عمران، بينما جاءت هجمات فريق بيراميدز عن طريق كل من رمضان صبحي وفخرى لاكاى ووليد الكرتى.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المباراة بتشكيل مكون كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى يضم كلا من:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا، مصطفى الزناري، علي الفيل، حسن مجدي.

خط الوسط: محمد جابر، مهند لاشين، عمرو السيسي، ميدو جابر، رجب عمران.

الهجوم: فيكتوري بينيانجا.