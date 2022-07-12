شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غينيا لليد بعد التأهل التاريخى: فخور بفريقي وأشكر اللاعبين على الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرف الفرنسي كيفين دوشو مدرب منتخب غينيا لكرة اليد عن سعادته بعد التأهل التاريخي لفريقه لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لرجال كرة اليد رقم 25 التي تستضيفها مصر من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، عقب فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 28 - 22، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وضمن المنتخب الغيني صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على الجزائر والتأهل لربع نهائي البطولة القارية وكان قد فاز أمس على نظيره الجابوني بنتيجة 35 - 22.

وقال كيفين دوشو في تصريحات عقب المباراة : "فخور بفريقي وما حققناه والتأهل لربع النهائي والأداء المميز من اللاعبين هو قدموا أداء مميز في هذه المباراة واللقاء الماضي وأنا فخور بهم".

وأضاف : "منتخب الجزائر فريق كبير ونجحنا في الفوز بسبب التحضير الجيد للقاء ودراسة المنافس جيدا ومواجهته بخطتنا الثانية والدفاع الجيد ".

وأتم: "الآن علينا الاحتفال ثم دراسة منافسنا في ربع النهائي ونسعى للتقدم في البطولة والمنافسة واللعب بشكل جيد".