شكرا لقرائتكم خبر عن أنجولا تتصدر المجموعة وتفوز على السنغال بالبطولة الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن المنتخب الانجولي من الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة ٣٢- ٢٥ المجموعة الرابعة، في منافسات اليوم الثاني لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رقم 25 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه.

وشهد الشوط الأول من عمر اللقاء قوة وندية وضغط من قبل الفريقين كلا منهم يحاول دك حصون الدفاع من اجل الفوز إلى أن انتهى بتعادل الفريقين ١٥-١٥ .

إلا أن المنتخب الانجولي تمكن من تحقيق فوزه الثاني للبطولة لينتهي اللقاء بنتيجة ٣٢-٢٥

الجدير بالذكر أن منتخب أنجولا سحق نظيره الزامبي بنتيجة 53-24 في افتتاح البطولة ذاتها ، فيما تلقى منتخب السنغال هزيمته الاولى على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 31 - 26، فى أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة .

وبتلك النتيجة تتصدر أنجولا المجموعة بفارق الأهداف.

وحصد لقب رجل المباراة اديلينو اندرسون بيستانا لاعب منتخب أنجولا.

وتواجه نيجيريا منتخب الرأس الأخضر الساعة الثامنة مساء ضمن المجموعة الثالثة.

و تلتقي المغرب مع الكاميرون الساعة الثامنة ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا بعد اعتذار منتخب كينيا، تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا ..

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.