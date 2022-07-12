شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام فيوتشر.. حسام وصلاح في الهجوم.. وأيمن أشرف أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد فيوتشر مساء اليوم الثلاثاء ، على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وحسام حسن وصلاح محسن وطاهر محمد في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد شريف واليو ديانج وعلي لطفي وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وزياد طارق ومحمد فخري.