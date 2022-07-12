الامارات | قرعة موسم 2022 - 2023 لمسابقات المحترفين تقام الجمعة في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة موسم 2022 - 2023 لمسابقات المحترفين تقام الجمعة في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت رابطة المحترفين الإماراتية الترتيبات، من أجل إقامة قرعة الموسم الجديد 2022-2023، لدوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك عند السادسة مساء يوم الجمعة، 15 يوليو الجاري، في استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة.

وستواصل رابطة المحترفين تطبيق نظام القرعة الإلكتروني الذكي "القرعة الإلكترونية"، التي سبق أن طبقتها في الموسم الماضي، وفق المبادرات النابعة من استراتيجية الرابطة 2020-2030، في تطبيق أعلى المعايير وأساليب الابتكار والتطور في كافة الجوانب التنظيمية لمسابقات المحترفين.

وسيتم تطبيق القرعة الإلكترونية لمراسم دوري أدنوك للمحترفين، على غرار النظام المعتمد في دوريات عالمية كبرى، حيث يعتمد النظام الإلكتروني على معايير فنية بالمقام الأول، وفق ترتيب الفرق في الموسم الماضي 2021-2022، من خلال توزيع المباريات بأقصى درجة تنظيم ممكن، وفق شروط مختلفة أخرى.

كما ستراعي القرعة الإلكترونية موازنة المباريات المهمة، بواقع مباراتين كحد أقصى في كل جولة، ولن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه، مع مراعاة مواعيد المباريات في نفس المدينة.

وستضمن القرعة الإلكترونية في الدور الأول أن يلعب كل فريق 6 مباريات على أرضه و7 خارجها أو العكس على الأقل، مع منح كل فريق راحة 3 أيام على الأقل بين كل مباراتين.

أما على صعيد كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فتقام مباريات الدور الأول من مباراتين، بنظام خروج المغلوب للصعود إلى الدور ربع النهائي، على أن يصعد مباشرة للدور ربع النهائي كل من فريقي العين وشباب الأهلي، حيث إن نادي العين هو بطل آخر نسخة من مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أما نادي شباب الأهلي فبوصفه وصيف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على أن يقام ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتي ذهاب وإياب أيضاً، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة.

ويتم وضع أرقام مباريات الدور الأول في الوعاء الأول (من رقم 1 إلى رقم 6)، ويتم تحديد الفرق التي تقام المباريات على ملعبها أولاً في الدور الأول، وضمان العدالة بين جميع الفرق من خلال القرعة يتم بناءً على ما يلي:

المباريات من 1 إلى 3: تقام المباراة الأولى على ملاعب الفرق المسحوبة من الوعاء الثاني، والخاص بالفرق الأعلى في الترتيب.

المباريات من 4 إلى 6: تقام المباراة الأولى على ملاعب الفرق المسحوبة من الوعاء الثالث والخاص بالفرق الأقل في الترتيب.

ويتم تقسيم الفرق الاثني عشر على وعاءين، بناءً على ترتيب موسم 2021-2022، بحيث يكون الوعاء الثاني خاص بالفرق الأعلى في الترتيب، وتكون الفرق الأقل في الترتيب في الوعاء الثالث على النحو التالي:

المجموعة الأولى تضم أندية (الشارقة– الوحدة– الجزيرة– الوصل– عجمان- النصر).

المجموعة الثانية تضم أندية (بني ياس– خورفكان– اتحاد كلباء– الظفرة– دبا الفجيرة– البطائح).

ثم يتم سحب رقم المباراة، ومن ثم سحب الفريقين المتنافسين حتى يتم الانتهاء من جميع المباريات.

جدير بالذكر أن رابطة المحترفين كانت قد أقامت ورشة عمل خلال الشهر الماضي، لمناقشة مقترحات أجندة الموسم الجديد، بحضور الأندية المحترفة، وتم الاتفاق على كافة الجوانب الخاصة بمسابقات الموسم الجديد، وكل ما يتعلق بالقواعد المحددة لعدد اللاعبين في مختلف فئات القيد.

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