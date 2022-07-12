شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب مواجهة فيوتشر.. وسواريز يعاين أرضيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب الأهلي we السلام، استعدادًا لمواجهة فيوتشر التي تقام في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بداية عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الفريق للمباراة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.