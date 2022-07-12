شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يهدر فرصة إضافة الهدف الثانى للزمالك فى مرمى المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر أشرف بن شرقي لاعب الزمالك فرصة محققة لفريقه أمام مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من : محمد عواد في حراسة المرمى، محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة في الدفاع، محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو" في الوسط، سيف الدين الجزيرى في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف إبراهيم " اوباما" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة وعمر السعيد .

فيما أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد القهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري.

ويتكون تشكيل المقاولون من: حسن شاهين في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروق كابوري ومحمود عزت وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وباسم علي وكريم مصطفى في الوسط ولويس ادواردو وأحمد علي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، محمود أبو السعود وأحمد عبد العزيز ومحمد سمير ومحمد مجلي وأحمد كابوريا وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد داوود وعمر بسام وامادو نياص.