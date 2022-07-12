شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البنك الأهلى: الفوز على المحلة جاء بصعوبة رغم الاستحواذ على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن سعادته عقب الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وقال خالد جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ، " فوز مهم جدا علي فريق غزل المحلة وثلاثة نقاط غالية تضاف لرصيد فريق البنك الأهلي و مباراة اليوم كانت صعبة للغاية وكان الهدف الرئيسي هو الحصول علي الثلاث نقاط دون النظر إلى الأداء و بدأنا المباراة بالضغط علي دفاعات غزل المحلة وتناقلنا الكره في أوقات كثيرة من الشوط الأول من أجل اختراق دفاعات المنافس وقد كان عندما احرزنا هدف التقدم عن طريق ناصر منسي و عقب احراز الهدف استحوذنا علي الكره ولكن كان سلبياً مما افقدنا التقدم للأمام ومن هجمة وحيدة سجل غزل المحلة هدف التعادل قبل انتهاء شوط المباراة الأول مباشرةً ".

وأضاف خالد جلال قائلا " تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء عن الأخطاء المرتكبة وبدأنا بالفعل الضغط من جديد علي دفاعات المنافس حتي تمكن محمود سيد من إحراز هدف الفوز و دعمت الفريق بتغييرات هجومية لسحب الفريق للامام ومنع المنافس من التقدم وكانت التغيرات موفقة بشكل كبير و بشكر كل لاعبي الفريق علي الروح القتالية العالية والإصرار على تحقيق الفوز و أهدي هذا الفوز لمجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الذي يدعم الفريق بشكل مستمر ونعدهم بمواصلة الانتصارات " .

وحقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف المباراة لفريق البنك الاهلى عن طريق الثنائى ناصر منسى في الدقيقة 15 عقب أستغلال خطأ الحارس عمرو شعبان بسقوط الكرة من يده داخل منطقة الجزاء و تسديدها بمرمى فريق غزل المحلة ، وتعادل الفريق المحلاوى عن طريق هشام عادل فى الدقيقة الاولى من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة عبد الرحمن عاطف " اجويرو " فيما تمكن محمود السيد من أحراز هدف التقدم لفريق البنك الاهلى مره أخرى في الدقيقة 58 .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق البنك الاهلى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز للنقطة 34 محتلا المركز السابع بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 26 محتلا المركز الثالث عشر .