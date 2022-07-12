شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمقاولون.. حسام عبد المجيد يحافظ على صدارة الدورى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري والمقامة علي استاد القاهرة، بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بضغط أملا في إحراز هدف التقدم ، إلا أن دفاع المقاولون حال دون ذلك، في المقابل فان لاعبي المقاولون حاولوا احراز هدف التقدم الا ان دفاع الزمالك كان بالمرصاد ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 37 نجح حسام عبد المجيد مدافع الزمالك في إحراز هدف التقدم من ركلة ركنية ، يضع بها الزمالك في المقدمة ، وتشهد الدقيقة 44 من عمر المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح لويس ادوارد مهاجم المقاولون العرب ولكن احمد علي مهاجم المقاولون يضعها بسهولة في يد محمد عواد حارس مرمي الزمالك لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف إبراهيم " اوباما" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة وعمر السعيد .

فيما بدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من : حسن شاهين في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروق كابوري ومحمود عزت وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وباسم علي وكريم مصطفى في الوسط ولويس ادواردو وأحمد علي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، محمود أبو السعود وأحمد عبد العزيز ومحمد سمير ومحمد مجلي وأحمد كابوريا وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد داوود وعمر بسام وامادو نياص.



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