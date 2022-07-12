شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الأهلى قبل موقعة فيوتشر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم، حينما يواجه فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد التعادل السلبى مع الجونة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ومن قبلها الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى المقابل خسر فيوتشر مباراته الأخيرة فى الدوري أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.



كشف حساب على ماهر امام الاهلى