شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتقدم على بيراميدز بهدف "بينيانجا " فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره بيراميدز بهدف مقابل لا شيئ في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق فيكتوري بينيانجا بالدقيقة 42 عقب الانفراد بالحارس أحمد الشناوى ليسديدها بشباك بيراميدز .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت هجمات فريق طلائع الجيش عن طريق كل من فيكتوري بينيانجا و رجب عمران بينما جاءت هجمات فريق بيراميدز عن طريق كل من رمضان صبحي و فخرى لاكاى و وليد الكرتى .

وخاض فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المباراة بتشكيل مكون كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع.. أحمد عبد الرحمن زولا، مصطفى الزناري، علي الفيل، حسن مجدي.

خط الوسط.. محمد جابر، مهند لاشين، عمرو السيسي، ميدو جابر، رجب عمران.

الهجوم.. فيكتوري بينيانجا.