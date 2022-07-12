شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السيد يحرز الهدف الثانى لفريق البنك الأهلى بمرمى المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود السيد لاعب فريق البنك الاهلى من أحراز الهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة ، في الدقيقة 58 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال علي النحو التالي :
في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي .
في خط الدفاع .. أحمد ياسين - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم .
في خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد -محمود سيد- موسي دياوارا .
في الهجوم .. كريم بامبو - ناصر منسي .
بينما ضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :
في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .
في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوي ، هاني عادل ، إيهاب سمير .
في خط الوسط .. حميد ماو ، باولن فوافي ، أحمد النادري ، هشام عادل .
في الهجوم .. عبده يحيي ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .