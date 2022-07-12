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محمود السيد يحرز الهدف الثانى لفريق البنك الأهلى بمرمى المحلة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود السيد لاعب فريق البنك الاهلى من أحراز الهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة ، في الدقيقة 58 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال علي النحو التالي :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي .

في خط الدفاع .. أحمد ياسين - أمير مدحت -  إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم .

في خط الوسط ..  محمد فتحي - أحمد سعيد -محمود سيد- موسي دياوارا .

في الهجوم ..  كريم بامبو - ناصر منسي .

بينما ضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوي ، هاني عادل ، إيهاب سمير  .

في خط الوسط .. حميد ماو ، باولن فوافي ، أحمد النادري ،  هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيي ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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