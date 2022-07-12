شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي علي مواجهة الزمالك والمقاولون بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري والمقامة علي استاد القاهرة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف إبراهيم " اوباما" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة وعمر السعيد .

وبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من : حسن شاهين في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروق كابوري ومحمود عزت وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وباسم علي وكريم مصطفى في الوسط ولويس ادواردو وأحمد علي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، محمود أبو السعود وأحمد عبد العزيز ومحمد سمير ومحمد مجلي وأحمد كابوريا وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد داوود وعمر بسام وامادو نياص.

فيما بدأ الزمالك المباراة بضغط أملا في إحراز هدف التقدم ، إلا أن دفاع المقاولون حال دون هذا، وشهدت الدقيقة 24 محاولة من احمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن طريق ركلة حرة ولكنها تخرج بعيدا عن المرمي .

في المقابل فإن لاعبي المقاولون حاولوا إحراز هدف التقدم إلا أن دفاع الزمالك كان بالمرصاد ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة.



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