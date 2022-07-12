شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام ومشهور يجتمعان بمنتخب 2003 قبل كأس العرب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم واللواء حلمي مشهور عضو المجلس، اجتماعا اليوم مع منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر ، على هامش استعدادات الفريق لبطولة كأس العرب بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل .

وفي كلمته للاعبين، أكد جمال علام على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل لمنتخب مصر مواليد 2003 ، وتوفير كل الإمكانيات لهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما طالب اللاعبين بتحقيق لقب بطولة كأس العرب ووعدهم بمكافآت في حالة التتويج بالبطولة المرتقبة.

ووجه اللواء حلمي مشهور كلمة أيضا للاعبين والجهاز الفني، ركز خلالها على ضرورة التزام اللاعبين بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب، وبذل قصارى جهدهم من أجل رفع وإعلاء إسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

وتحدث الكابتن محمود جابر ، ووجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على الدعم المستمر، مشيرا إلى أنه يعمل على إكساب اللاعبين الخبرات الدولية اللازمة قبل خوض الإرتباطات الرسمية ، لافتا في نفس الوقت إلى أن بطولة كأس العرب المرتقبة تعتبر البطولة الثالثة التي يخوضها فريقه.

واختُتم الاجتماع بكلمة من قائد المنتخب الذي تعهد بعدم التفريط في اللقب، وطلب من رئيس اتحاد الكرة حضور المباراة النهائية حال تأهل منتخب مصر لها بمشيئة الله.

وحرص جميع الحضور على التقاط صورة تذكارية جماعية في نهاية الاجتماع.



جمال علام ومشهور يجتمعان بمنتخب 2003 قبل كأس العرب (1)



جمال علام ومشهور يجتمعان بمنتخب 2003 قبل كأس العرب (2)



جمال علام ومشهور يجتمعان بمنتخب 2003 قبل كأس العرب (3)



جمال علام ومشهور يجتمعان بمنتخب 2003 قبل كأس العرب (4)

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، عن وقوع منتخب مصر مواليد 2003 فى المجموعة الرابعة مع منتخبي عمان والصومال.