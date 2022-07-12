شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم غزل المحلة بثنائية "منسى و السيد ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف المباراة لفريق البنك الاهلى عن طريق الثنائى ناصر منسى في الدقيقة 15 عقب أستغلال خطأ الحارس عمرو شعبان بسقوط الكرة من يده داخل منطقة الجزاء و تسديدها بمرمى فريق غزل المحلة ، وتعادل الفريق المحلاوى عن طريق هشام عادل فى الدقيقة الاولى من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة عبد الرحمن عاطف " اجويرو " فيما تمكن محمود السيد من أحراز هدف التقدم لفريق البنك الاهلى مره أخرى في الدقيقة 58 .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق البنك الاهلى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز للنقطة 34 محتلا المركز السابع بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 26 محتلا المركز الثالث عشر .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل علي النحو التالي :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي .

في خط الدفاع .. أحمد ياسين - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد -محمود سيد- موسي دياوارا .

في الهجوم .. كريم بامبو - ناصر منسي .

بينما ضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوي ، هاني عادل ، إيهاب سمير .

في خط الوسط .. حميد ماو ، باولن فوافي ، أحمد النادري ، هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيي ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .