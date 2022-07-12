شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عماد حمدى ودونجا.. 22 لاعب في قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، قائمة فريقه التى ضمت 22 لاعبًا استعدادًا لملاقاة سموحه غدًا الأربعاء فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهدت القائمة إستمرار غياب عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة بالإضافة إلى خروج محمد الشامي وأحمد مصطفي لتعرضهما للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، وجاءت القائمة على النحو التالي ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني

فى خط الوسط .. عمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وجان موريل وحسن ياسين

فى خط الهجوم .. مروان حمدي وحازم مرسي وخالد النبريصي

وكان الدراويش قد دخل معسكرا مغلقا مساء الإثنين استعدادًا لهذه المباراة الصعبة والتي يسعي من خلالها لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته.