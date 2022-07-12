شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع فيتوريا.. محاولات من بركات لاقناع بوميل بتدريب المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة من العيار الثقيل يكثف مسئولو اتحاد الكرة وبالتحديد محمد بركات عضو مجلس الإدارة من مفاوضاته من الفرنسي باتريس بوميل لتولي تدريب المنتخب الأوليمبي، بعد أن كان مرشحا فى وقت سابق لتدريب المنتخب الأول، إلا أنه بعد النجاح فى التعاقد مع المدرب الكبير روى فيتوريا لتدريب المنتخب الأول، بدأ التفكير فى إقناع بوميل لتدريب الأوليمبي وهى المفاوضات التى يقودها محمد بركات حاليا.

ورغم إصرار بوميل على الاستمرار في قيادة المنتخبات الكبيرة بعد أن قاد منتخب كوت ديفوار وحقق معهم نتائج جيدة، إلا أن اتحاد الكرة يكثف من جهوده لاقناع بوميل فى ظل الاقتناع الكبير بامكانياته كمدرب كبير قادر على قيادة جيل المنتخب الأوليمبى فى ظل وجود رغبة من مسئولى اتحاد الكرة لاختيار أفضل الخيارات المتاحة فى كل المنتخبات.