شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم المقاولون العرب بـ" الجزيرى و بن شرقى " فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبد الله " نيمار" ويوسف إبراهيم " اوباما" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة وعمر السعيد .





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