شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على وادواردو يقودان هجوم المقاولون أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري.

ويتكون تشكيل المقاولون من: حسن شاهين في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروق كابوري ومحمود عزت وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وباسم علي وكريم مصطفى في الوسط ولويس ادواردو وأحمد علي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، محمود أبو السعود وأحمد عبد العزيز ومحمد سمير ومحمد مجلي وأحمد كابوريا وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد داوود وعمر بسام وامادو نياص.