بمشاركة صلاح.. مانشستر يونايتد يكتسح ليفربول برباعية نظيفة في أول ظهور للمدرب الجديد للشياطين الحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوز عريض على ليفربول بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "راجامانجالا الملعب الدولي" في تايلاند.

وطوال الـ 90 دقيقة، تسيد مانشستر يونايتد المباراة أمام ليفربول، حيث تفوق هجوميًا على الريدز وكان الأخطر على مرمي أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 12، إستغل جادون سانشو متابعة داخل منطقة جزاء ليفربول، وسددها على يسار دي خيا مُعلناً تقدم اليونايتد بهدف.

وواصل اليونايتد سيطرته على اللقاء، حتى تمكن البرازيلي فريد من تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر، بعد أن إستغل تقدم بيكر وأسقط الكرة داخل شباكه بطريقة رائعة في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 33، نجح الفرنسي أنتوني مارسيال في تعزيز تقدم مانشستر يونايتد بهدف ثالث داخل شباك ليفربول، لتصبح النتيجة 3-0 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، إستمر مان يونايتد في ضغطه الهجومي وسيطرته على الكرة أمام تراجع للريدز في وسط ملعبه.

ودفع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 61 من عمر المباراة ضد مانشستر يونايتد.

وبالدقيقة 76، أحرز فاكوندو بيليستري الرابع لفريق مانشستر يونايتد، داخل شباك ليفربول، لتصبح النتيجة 4-0.

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