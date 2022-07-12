شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا من اتحاد الكرة عن منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تقريرا مفصلا من اتحاد الكرة عن كل ما يخص المنتخب من أجل التعرف عليها قبل القدوم إلى القاهرة لبدء مهمته في قيادة الفراعنة بشكل رسمي، بعدما أعلن مسئولي الجبلاية تعيين المدرب البرتغالي مديرا فنيا للمنتخب.

روي فيتوريا يطلب كل التفاصيل الخاصة بمنتخب مصر

وطلب فيتوريا كل التفاصيل الخاصة بمنتخب مصر والمشاكل التي عانى منها طوال الفترة الماضية، وأبرز اللاعبين الذين ترددوا على ارتداء قميص المنتخب في فترتي مواطنه كارلوس كيروش ومن بعده إيهاب جلال، من أجل معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمنتخب.



روي فيتوريا

ويرغب فيتوريا في معرفة كل النواقص الموجودة في منتخب مصر من أجل العمل عليها، خاصة المراكز التي تعاني من عز او تراجع الأداء البدني لغالبية لاعبي المنتخب بسبب ضغط المباريات في مصر خلال المواسم الأخيرة، بخلاف العمل على تطوير مهارات اللاعبين الفردية والعمل على اللعب الجماعى.

روي فيتوريا .. أمل المصريين

ويعتبر المدرب البرتغالي روي كارلوس بينو دا فيتوريا، وهو من مواليد 16 أبريل عام 1970 ، أمل المصريين، وبدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004، ثم تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا والعديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

وحصل روي فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبي: الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال مرتين وكأس الدوري البرتغالي مرة وكأس السوبر البرتغالي مرة والدوري السعودي مرة وكأس السوبر السعودي مرة.

وستكون المباراة الأولى للبرتغالي فيتوريا مع منتخب مصر؛ أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.