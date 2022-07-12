شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتربع على عرش بطولة أفريقيا للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو ولاعبات منتخب مصر للجمباز الفني فى التربع على عرش القارة السمراء، خلال فعاليات البطولة الأفريقية السادسة عشر للجمباز الفني رجال وأنسات التي نظمتها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 8 حتي 12 يوليو الجاري بمشاركة.

8 دول افريقية.

واستعادت المنتخبات القومية صدارة أفريقيا للجمباز الفني رجال و انسات للكبار و الناشئين في أداء و تنظيم رائع من اللاعبين و الأجهزة الفنية و الطبيه و الاداريه للاتحادالمصري للجمباز .

وحصد منتخب مصر 42 ميدالية متنوعة منها 23 دهب 14 فضة 5 برونز فى المركز الأول وجاءت جنوب افريقيا فى المركز الثاني برصيد 21 ميدالية متنوعة والجزائر فى المركز الثالث 15 ميدالية متنوعة والمعرب فى المركز الرابع برصيد 6 ميداليات .

و قد إستطاع المنتخب القومي للجمباز الفني رجال من الفوز بعدد 24 ميدالية متنوعة منها 14 ميدالية ذهبية 6 ميداليات فضية 4 ميداليات برونزية .

وحصدت آنسات مصر 18 ميدالية متنوعة منها 9 ذهب 8 فضة وميدالية برونز

ومثل منتخب مصر في البطولة الإفريقية للجمباز الفني:

منتخب الرجال

عمر العربي وزياد خاطر وأحمد علي ومحمد منتصر وعبد الرحمن عبد الحليم وعلي زهران، ويقودهم فنيًا كلًا من عرفات محمود وشريف جودت.

منتخب الناشئين

مصطفى وليد حسين ومحمد حسام فتحي ويحيى محمد زكريا وآسر أيمن الكيكي وعبد الله عبد الحليم، ويقودهم فنيًا كلًا من

محمد عبد الروؤف ومصطفى عمر والمدير الفني جمال مطر.

منتخب الآنسات

جنا هاني وجنا عادل وجنا إبراهيم وزينة إبراهيم ونانسي طمان، ويقودهم فنيًا أماني جمال ومحمود موسى

منتخب الناشئات

جودي جوهر وسيرين أبوالهدي وشمس علي وحلا الشاعر ولينا النجار وحبيبة حسام، ويقودهم فنيًا رضوى الجوهري وعمر إبراهيم والمدير الفني زكريا محي الدين

واقيمت بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول هي: الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف.

وتعتبر هذه البطولة ثاني البطولات الإفريقية التي ينظمها اتحاد الجمباز في ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد تنظيم بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي الشهر الماضي.