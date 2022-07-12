شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الايجابى 1/1 بين غزل المحلة و البنك الأهلى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق الشوط، الأول بين فريقى البنك الاهلى و غزل المحلة من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وتمكن ناصر منسى مهاجم فريق البنك الأهلى من التقدم لفريقه في الدقيقة 15 عقب استغلال خطأ الحارس عمرو شعبان بسقوط الكرة من يده داخل منطقة الجزاء وتسديدها بمرمى فريق غزل المحلة، وجاء هدف التعادل للفريق المحلاوى عن طريق هشام عادل فى الدقيقة الاولى من الوقت البدل الضائع عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .

الشوط الأول

سيطر فريق البنك الأهلى على مجريات الـ45 دقيقة الأولى و تمكن من أحراز هدف عن طريق ناصر منسى و محاولة مضاعفة النتيجة عن طريق موسى دياورا و كريم بامبو بينما جاءت هجمات فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى و عبد الرحمن عاطف الشهير بـ" اجويرو "حيث تمكن الفريق المحلاوى من أحراز هدف التعادل فى الوقت البدل الضائع عن طريق هشام عادل .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال علي النحو التالي :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي .

في خط الدفاع .. أحمد ياسين - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد -محمود سيد- موسي دياوارا .

في الهجوم .. كريم بامبو - ناصر منسي .

بينما ضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوي ، هاني عادل ، إيهاب سمير .

في خط الوسط .. حميد ماو ، باولن فوافي ، أحمد النادري ، هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيي ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .