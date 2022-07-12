شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد التعادل السلبى مع الجونة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ومن قبلها الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى المقابل خسر فيوتشر مباراته الأخيرة فى الدوري أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21 .

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 9.63 مليون يورو.