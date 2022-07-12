شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وإكرامى على مقاعد بدلاء بيراميدز وفيكتوري يقود هجوم الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش، والتي تقام على ملعب جهاز الرياضة العسكري في إطار مواجهات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - حسين السيد - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - محمود صابر - هشام محمد - إيريك تراوري - دودو الجباس.

كما أعلن طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والذى جاء كالتالى:-

محمد شعبان في حراسة المرمى، ورجب شعبان – على الفيل – عمرو السيسى – أحمد عبد الرحمن – محمد جابر ميدو – محمد جابر خليفة – حسن مجدى – مهند مصطفى – فيكتوري – محمود عاطف.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 36 نقطة.