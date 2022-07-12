شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري، وهى المباراة التي يعتبرها أبناء الزمالك من أهم المحطات المتبقية فى طريق الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

77 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 50 فوزاً وسجل 115 هدفا مقابل 8 انتصارات و50 هدفاً للمقاولون، وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.



مواجهات الزمالك والمقاولون العرب

المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول، وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.

يعد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق هو الأكثر مشاركة فى مباريات الفريقين بـ"15 مباراة".