شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يتقدم لفريق البنك الأهلى على غزل المحلة فى الدقيقة 15.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز ناصر منسى مهاجم فريق البنك الأهلى هدف التقدم لفريقه بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 15 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استغل منسي خطأ الحارس عمرو شعبان الذى سقطت منه الكرة واستغلها منسي معلنا تقدم البنك بالهدف الأول .

وجاء تشكيل فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال علي النحو التالي :

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي .

في خط الدفاع .. أحمد ياسين - أمير مدحت - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد -محمود سيد- موسي دياوارا .

في الهجوم .. كريم بامبو - ناصر منسي .

بينما ضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده كل من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان . في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوي ، هاني عادل ، إيهاب سمير .

في خط الوسط .. حميد ماو ، باولن فوافي ، أحمد النادري ، هشام عادل .

في الهجوم .. عبده يحيي ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .