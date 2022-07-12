شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 51 نقطة فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 46 نقطة ويأتى الاهلى فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، طاقم تحكيم مباراة الاهلى وفيوتشر ويتكون من محمد الحنفي حكما للساحة، يوسف البساطي وعمر فتحي مساعدين، صبري إبراهيم حكما رابعا، محمود دسوقي حكم فيديو، محمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.

الجدير بالذكر أن محمد الحنفي هو من أدار لقاء الدور الأول بين الفريقين والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وأدار الحكم محمد الحنفى 30 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر الليلة، حقق الأحمر الفوز فى 20 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 6 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 42 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 9 ركلات جزاء للأهلى

وفى الموسم الحالى حقق الأهلى الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 4/ 0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى ثم فاز الاهلى على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة للمسابقة ثم تعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق بالجولة السابعة للدوري بصافرة محمد الحنفى.