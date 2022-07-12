مدرب منتخب مصر الجديد .. وعد حازم إمام للحضري وكيروش يطلب المساعدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أمس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، التعاقد مع روي فيتوريا مدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم لمدة 4 سنوات.

رشح روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، مدربا برتغاليا لقيادة المنتخب الوطني الأولمبي

خلال الجلسة التي عقدت أمس بين حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وروي فيتوريا، أكد الأخير لـ حازم إمام أن هناك عدد من المدربين البرتغاليين الذي يستطيعون قيادة المنتخب الوطني الأولمبي، خلال الفترة المقبلة من أجل أن يكون هناك خطة خلال المرحلة المقبلة.

ووعد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عصام الحضري بمنصب مدرب حراس المنتخب الأولمبي، بعد استبعاده من جهاز المنتخب الأول بسبب تمسك روي بـ لويس ستيفس مدرب للحراس.

أول رد فعل من كيروش

رفض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم توجيه نصيحه الي مواطنه روي فيتوريا مدرب الفراعنة الجديد.

وقال كيروش إنه من الممكن أن يطلب فقط من روي فيتوريا مساعدته في الحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة لدي اتحاد الكرة علي حد تعبيره.