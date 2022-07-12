شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية تفوز على زامبيا فى ثانى جولات البطولة الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره الزامبي بنتيجة ٤٣-٢٤ في المواجهه التي جمعتهما، ضمن منافسات المجموعة الرابعة على صالة الدكتور حسن مصطفي والتي انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرا.

واتسم اللقاء بالندية والحماس وشهد الشوط الأول تطور في الأداء من قبل الفريقين وكان المنتخب الزامبي ضاغطا حتى منتصف الشوط الأول قبل أن يعدل المنتخب الكونغولي من أوضاعه وينجح فى حصد نقطة الشوط الأول لينتهي بفارق نقطة وحيدة ١٥-١٤ بعد استهلاك المنتخب الزامبي بدنيا.

ويعتبر فوز منتخب الكونغو الديمقراطية الثني في البطولة بعدما حقق الفوز على السنغال بنتيجة 31 - 26، فى أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لرجال فيما خسر زامبيا من أنجولا بنتيجة ٥٣-٢٤ في افتتاح البطولة ذاتها.

وحصد اوريلين تشيتومبي لاعب منتخب الغنغو الكنغو الديمقراطية تفوز على زامبيا في ثاني جولات البطولة الافريقية لكرة اليد رجال

تغلب منتخب الكنغو الديمقراطية على نظيره الزامبي بنتيجة ٤٣-٢٤ في المواجهه التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة على صالة الدكتور حسن مصطفي والتي انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرا.

واتسم اللقاء بالندية والحماس وشهد الشوط الأول تطور في الأداء من قبل الفريقين وكان المنتخب الزامبي ضاغطا حتى منتصف الشوط الأول قبل أن يعدل المنتخب الكونغولي من أوضاعه وينجح فى حصد نقطة الشوط الأول لينتهي بفارق نقطة وحيدة ١٥-١٤ بعد استهلاك المنتخب الزامبي بدنيا.

وحصد اوريلين تيشيتومبي لاعب المنتخب الكونغولي رجل المباراة.

ويعتبر فوز منتخب الكونغو الديمقراطية الثني في البطولة بعدما حقق الفوز على السنغال بنتيجة 31 - 26، فى أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لرجال فيما خسر زامبيا من أنجولا بنتيجة ٥٣-٢٤ في افتتاح البطولة ذاتها.

وتتواصل منافسات اليوم الثاني لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رقم 25 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه.

وتصطدم السنغال بأنجولا الساعة الخامسة و النصف مساء ضمن المجموعة الرابعة، وتلعب الجزائر ضد غينيا في الخامسة و النصف مساء ضمن المجموعة الثانية، وتواجه نيجيريا منتخب الرأس الأخضر الساعة الثامنة مساء ضمن المجموعة الثالثة.

فيما تلتقي المغرب مع الكاميرون الساعة الثامنة ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا بعد اعتذار منتخب كينيا، تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا ..

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

وتتواصل منافسات اليوم الثاني لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رقم 25 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 يوليو حتى 18 من الشهر نفسه.

وتصطدم السنغال بأنجولا الساعة الخامسة و النصف مساء ضمن المجموعة الرابعة، وتلعب الجزائر ضد غينيا في الخامسة و النصف مساء ضمن المجموعة الثانية ، وتواجه نيجيريا منتخب الرأس الأخضر الساعة الثامنة مساء ضمن المجموعة الثالثة.

فيما تلتقي المغرب مع الكاميرون الساعة الثامنة ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا بعد اعتذار منتخب كينيا، تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا ..

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.