شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد عودة أمام الزمالك قبل قيادة ذئاب الجبل.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب ، بقيادة محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل، تحدياً جديداً عندما يلتقي الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث كان عماد النحاس يتولى الإدارة الفنية لذئاب الجبل وقتها.

ويبحث محمد عودة عن الفوز رقم 6 مع المقاولون، منذ توليه المسؤولية الفني للفريق في يناير الماضي، حيث قاد عودة المقاولون في 17 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات وتلقى 4 هزائم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

كما نجح محمد عودة في قيادة المقاولون العرب إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.

5 مباريات خاضها محمد عودة أمام الزمالك ( 4 مباريات مع المقاولون + لقاء مع غزل المحلة)

تلقى 5 هزائم

تلقت شباكه 12 هدفا

سجلت فرقه هدف وحيد

وجاءت مواجهات محمد عودة أمام الزمالك كالتالى:

ـ الدور الأول موسم 2017 / 2018: خسر من الزمالك 1/0

ـ الدور الثانى موسم 2016 / 2017: خسر من الزمالك 2/1

ـ الدور الأول موسم 2016 / 2017: خسر من الزمالك 3/0

ـ الدور الثانى موسم 2015 / 2016: خسر من الزمالك 2/0

-الدور الأول موسم 2021 /2022 : خسر من الزمالك 4-0